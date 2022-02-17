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İsmail Kartal'dan Ferdi Kadıoğlu'na övgüler! ''Ferdi de maşallah...''

17.02.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçı sonrası konuştu. Maçın yıldızı Ferdi Kadıoğlu hakkında açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, "Ferdi de maşallah sol beke koyuyoruz, çocuk aslan gibi oynuyor." şeklinde konuştu.

İsmail Kartal'dan Ferdi Kadıoğlu'na övgüler! ''Ferdi de maşallah...''
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

HOL Hollanda
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"BU TURU GEÇEBİLİRİZ"

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Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal "Maça iki takım da istekli başladı. Dengeli giden bir maç oldu. Bu takım çok iyi kapanıyor, çok iyi kontratağa çıkıyor. Biz de iyi cevap verdik. Onlar girdikleri pozisyonları değerlendirdi, biz değerlendiremedik. Rövanşta mağlubiyeti telafi etmeyi düşünüyoruz. Bu turu geçebiliriz pes etmedik. En iyi şekilde hazırlanıp turu geçmek için sahaya çıkacağız." dedi.

"ARKA ADELESİNDE GERGİNLİK HİSSETTİ"

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Kim Min-Jae hakkında açıklama yapan İsmail Kartal "Çok yoğun bir maç trafiğimiz var. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Oyuncularımızın sakatlanmaması için rotasyon yapıyoruz. Arka adelesinde gerginlik hissettiği için Kim Min-Jae'yi çıkardık." ifadelerini kullandı.

"FERDİ DE MAŞALLAH..."

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Ferdi Kadıoğlu için de açıklama yapan İsmail Kartal "Elimde Ferdi Kadıoğlu gibi bir oyuncu var ama sol bek oynatıyorum. Çünkü elimde sol bek yok. Filip Novak sağlıklı olsa, Ferdi'yi önde kullanırım. Ferdi de maşallah sol beke koyuyoruz, çocuk aslan gibi oynuyor." şeklinde konuştu.

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İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü
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