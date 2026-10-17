İsmail Kartal'dan flaş Asensio açıklaması! “Herkes doğruları öğrenecek”

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımının yoğun fikstürü ve oyuncularının performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken Marco Asensio hakkında ortaya atılan iddialara da açıklık getirdi. Hiçbir futbolcusuyla arasında problem olmadığını vurgulayan Kartal, İrfan Can Kahveci'nin performansından memnun olduğunu belirtirken Slavia Prag ve Galatasaray maçları öncesindeki planlarını da anlattı.

“ASENSIO İLE HİÇBİR PROBLEMİMİZ YOK”

Marco Asensio ile arasında sorun olup olmadığı sorulan İsmail Kartal, iddiaları kesin bir dille reddetti. Fenerbahçe'nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten deneyimli teknik adam, kulübe olan bağlılığını da vurguladı.

Kartal, “Benim hiçbir oyuncuyla aramda problem yok. Olmamıştır, olamaz. Olursa gereğini yaparım ben. Bundan önce yaptığım gibi. Ben Fenerbahçe'nin evladıyım. Dışarıdan gelen bir antrenör değilim. Benim için her şey bu arma, bu arma için her şeyi yaparım ben” ifadelerini kullandı.

Asensio hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını düşündüğünü belirten Kartal, “Asensio ile ilgili hiçbir problemimiz yok. Çeşitli, yalan haberler varmış galiba. Kim nasıl yazıyor, nereden buluyor, bilmiyorum” dedi.

“YARIN A'DAN Z'YE HER ŞEYİ AÇIKLAYACAKLAR”

Asensio hakkındaki iddialarla ilgili yeni açıklamalar yapılacağını duyuran İsmail Kartal, hem futbolcunun hem de kulübün konuya ilişkin konuşacağını belirtti.

Deneyimli teknik direktör, “Hiç kimse merak etmesin. Yarın A'dan Z'ye her şeyi açıklayacaklar. Hem Asensio hem kulüp açıklayacak. Herkes orada doğruları öğrenecek” sözleriyle tartışmalara son noktayı koymayı hedefledi.

“ÖNCE LİGDE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ”

Fenerbahçe'nin hedeflerine de değinen İsmail Kartal, önceliklerinin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu söyledi. Şampiyonlar Ligi'nde ise ulaşabilecekleri en ileri noktaya gitmek istediklerini belirten Kartal, yoğun maç takviminin oyuncular üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Kartal, “Biz önce ligde şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Üç günde bir maç oynuyoruz. Bu kolay değil” değerlendirmesinde bulundu.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN PERFORMANSINDAN MEMNUN

İrfan Can Kahveci'nin son dönemdeki performansını da değerlendiren İsmail Kartal, milli futbolcunun fiziksel açıdan gelişim gösterdiğini ifade etti.

Deneyimli teknik adam, “İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi maçında takımın en çok koşan oyuncusuydu. Bu akşam en çok sprint atan oyuncu. Elinden geleni yapıyor. Her geçen gün fiziksel olarak gelişiyor. Kendisi zaten iyi, kaliteli, yaratıcı bir oyuncu. Böyle devam ettiği sürece takımda yer bulacak. Kendisinden çok memnunum” diye konuştu.

SLAVIA PRAG MAÇI İÇİN ROTASYON SİNYALİ

Üç gün sonra Slavia Prag ile karşılaşacaklarını hatırlatan İsmail Kartal, rakiplerinin sert ve yoğun baskı yapan bir takım olduğunu söyledi. Bu mücadele öncesinde bazı oyuncuları dinlendireceklerini, bazı futbolcuları ise karşılaşmaya hazırlayacaklarını belirtti.

Kartal, yoğun fikstürde sakatlık riskini azaltmak için oyuncuların yük dağılımını doğru yönetmeleri gerektiğini vurgulayarak, “Yük dağılımını iyi kontrol etmemiz lazım, yoksa sakatlıklar başlayabilir” dedi.

Takımın hazırlık sürecine ilişkin de bilgi veren deneyimli teknik adam, ertesi gün sabahtan akşama kadar tesiste olacaklarını ve rakip analizine odaklanacaklarını ifade etti. Kartal, Slavia Prag karşılaşmasının ardından Galatasaray maçına yoğunlaşacaklarını belirterek, “Maç maç devam ediyoruz” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.