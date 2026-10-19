İsmail Kartal'dan Slavia Prag maçı öncesi korkutan haber! "Ağrıları devam ediyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag karşılaşması öncesinde takımın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. N'Golo Kante'nin ağrılarının sürdüğünü belirten Kartal, Mason Greenwood'un savunma performansına ve kadroda yapılabilecek değişikliklere de değindi.

GREENWOOD İÇİN SAVUNMA UYARISI

Mason Greenwood'un hücum becerilerine vurgu yapan İsmail Kartal, İngiliz futbolcunun yaratıcılığını ve teknik kalitesini tartışılmaz bulduğunu belirtti. Bununla birlikte Greenwood'un savunma katkısını geliştirmesi gereken noktalar olduğunu dile getiren Kartal, oyuncunun Slavia Prag karşısında farklı bir pozisyonda görevlendirilebileceğinin de sinyalini verdi.

Kartal, Greenwood hakkında şunları söyledi:

"Mason Greenwood hücumsal anlamda çok yaratıcı, kaliteli bir oyuncu. Bunu kimse tartışamaz. Savunma anlamında bazı eksikleri olabilir, elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ondan hücumda becerisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bundan sonra iyi oynayacağını düşünüyorum. Yarın da farklı bir görevde oynayabilir."

ASTON VILLA YENİLGİSİ İÇİN NET MESAJ

Aston Villa karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyeti kabul edilebilir bulmadıklarını söyleyen Kartal, takımın bu sonuçtan gerekli dersleri çıkardığını ifade etti. Slavia Prag karşılaşmasında daha sert ve mücadeleci bir oyun ortaya koymayı hedeflediklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularından güçlü bir reaksiyon beklediğini kaydetti.

Kartal, karşılaşma öncesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

"Belki yarın daha sert olabiliriz. Aston Villa maçı kötü bir maçtı. Kabul edilebilir sonuç değildi ve ders çıkarıp reaksiyon verdik. Yarınki maçta da bu reaksiyonun daha fazla olacağını düşünüyorum."

FENERBAHÇE'DE ROTASYON GÜNDEMDE

Yoğun fikstür nedeniyle futbolcuların fiziksel durumlarını yakından takip ettiklerini aktaran İsmail Kartal, Galatasaray maçı öncesinde Slavia Prag karşılaşmasının ilk 11'inde değişiklik yapabileceklerini belirtti. Son kararın antrenman ve oyuncuların yorgunluk seviyeleri değerlendirildikten sonra verileceğini söyleyen Kartal, futbolcuların kendilerini nasıl hissettiklerinin de belirleyici olacağını dile getirdi.

Deneyimli teknik adam, kadro planlamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Rotasyon olabilir, maç maç bakıyoruz. Bu akşam karar vereceğiz. Oyuncuları termale sokacağız, kas yorgunluklarına bakacağız. Antrenmandaki durumlarını gözlemleyeceğiz. Oyuncuların ne hissettikleri önemli. Yorgun olan oyuncularımız zaten, 'Hocam ben yorgunum' diyor. Bu akşam karar vereceğiz."

SLAVIA PRAG'A KARŞI ÜÇ FARKLI OYUN PLANI

Slavia Prag'ın fizik gücü yüksek ve tempolu bir futbol oynadığını belirten Kartal, rakibin farklı dizilişlerine karşı hazırlık yaptıklarını açıkladı. Çek ekibinin hem üçlü hem de dörtlü savunmayla sahaya çıkabildiğini hatırlatan teknik direktör, Fenerbahçe'nin maç içerisinde uygulayabileceği üç ayrı plan üzerinde durduklarını söyledi.

Kartal, rakip analizi ve taktik hazırlıklarla ilgili şunları kaydetti:

"Hazırlıklarımı sürdürüyoruz ama çok fazla idman yapma şansımız olmuyor. Oyuncularımıza rakibi gösterdik, bu akşam yine analizlerle onların neler yapabileceğini ve bizim neler yapabileceğimizi anlatacağız. Slavia fiziğe dayalı futbol oynuyor, adam adama ve yüksek tempoya karşı mücadele edeceğiz. Üçlü ve dörtlü oynuyorlar. Nasıl oynarlarsa oynasınlar en sağlıklı oyuncularımız hangisiyle onlarla oynayacağız. Onlara karşı üç tane kurgumuz var. Onları devreye sokacağız. Taraftarlarımıza çok güveniyoruz."

"AĞRISI HALA DEVAM EDİYOR..."

N'Golo Kante'nin yaşadığı ağrıların henüz geçmediğini belirten İsmail Kartal, Fransız orta saha oyuncusunun takım için gösterdiği özveriye dikkat çekti. Marco Asensio'nun da dizinin arka bölümünde ağrı hissettiğini ve bu nedenle Aston Villa maçında forma giyemediğini ifade eden Kartal, Kante'nin fedakarlığını övdü.

Deneyimli teknik adam, Kante hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Asensio çok farklı, çok değerli bir oyuncu. İkisinde de dizinin arkasında ağrı vardı ve Villa'da oynamadılar. Kante'nin hâlâ ağrısı var, Fenerbahçe için profesyonellik özverisinde bulunuyor. Ortaya karakter koyuyor. Sağlıklı olduğu sürece oynar. Çok dürüst, çok çalışkan. Kötü oynadığı pek maç yok. Makine gibi ne görev verirsek yapan, sürekli gülümseyen pozitif bir çocuk."