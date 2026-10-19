SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

İsmail Kartal'dan Slavia Prag maçı öncesi korkutan haber! "Ağrıları devam ediyor"

Fenerbahçe, Aston Villa karşısında aldığı 6-0'lık ağır yenilginin ardından Slavia Prag mücadelesinde yeniden çıkış arıyor. Karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenleyen teknik direktör İsmail Kartal, sakatlık ve yorgunluk yaşayan oyuncuların durumundan taktiksel hazırlıklara kadar birçok konuda açıklama yaptı.

İsmail Kartal'dan Slavia Prag maçı öncesi korkutan haber! "Ağrıları devam ediyor"
Burak Kavuncu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag karşılaşması öncesinde takımın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. N'Golo Kante'nin ağrılarının sürdüğünü belirten Kartal, Mason Greenwood'un savunma performansına ve kadroda yapılabilecek değişikliklere de değindi.

GREENWOOD İÇİN SAVUNMA UYARISI

İsmail Kartal dan Slavia Prag maçı öncesi korkutan haber! "Ağrıları devam ediyor" 1

Mason Greenwood'un hücum becerilerine vurgu yapan İsmail Kartal, İngiliz futbolcunun yaratıcılığını ve teknik kalitesini tartışılmaz bulduğunu belirtti. Bununla birlikte Greenwood'un savunma katkısını geliştirmesi gereken noktalar olduğunu dile getiren Kartal, oyuncunun Slavia Prag karşısında farklı bir pozisyonda görevlendirilebileceğinin de sinyalini verdi.

Kartal, Greenwood hakkında şunları söyledi:

"Mason Greenwood hücumsal anlamda çok yaratıcı, kaliteli bir oyuncu. Bunu kimse tartışamaz. Savunma anlamında bazı eksikleri olabilir, elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ondan hücumda becerisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bundan sonra iyi oynayacağını düşünüyorum. Yarın da farklı bir görevde oynayabilir."

ASTON VILLA YENİLGİSİ İÇİN NET MESAJ

İsmail Kartal dan Slavia Prag maçı öncesi korkutan haber! "Ağrıları devam ediyor" 2

Aston Villa karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyeti kabul edilebilir bulmadıklarını söyleyen Kartal, takımın bu sonuçtan gerekli dersleri çıkardığını ifade etti. Slavia Prag karşılaşmasında daha sert ve mücadeleci bir oyun ortaya koymayı hedeflediklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularından güçlü bir reaksiyon beklediğini kaydetti.

Kartal, karşılaşma öncesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

"Belki yarın daha sert olabiliriz. Aston Villa maçı kötü bir maçtı. Kabul edilebilir sonuç değildi ve ders çıkarıp reaksiyon verdik. Yarınki maçta da bu reaksiyonun daha fazla olacağını düşünüyorum."

FENERBAHÇE'DE ROTASYON GÜNDEMDE

İsmail Kartal dan Slavia Prag maçı öncesi korkutan haber! "Ağrıları devam ediyor" 3

Yoğun fikstür nedeniyle futbolcuların fiziksel durumlarını yakından takip ettiklerini aktaran İsmail Kartal, Galatasaray maçı öncesinde Slavia Prag karşılaşmasının ilk 11'inde değişiklik yapabileceklerini belirtti. Son kararın antrenman ve oyuncuların yorgunluk seviyeleri değerlendirildikten sonra verileceğini söyleyen Kartal, futbolcuların kendilerini nasıl hissettiklerinin de belirleyici olacağını dile getirdi.

Deneyimli teknik adam, kadro planlamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Rotasyon olabilir, maç maç bakıyoruz. Bu akşam karar vereceğiz. Oyuncuları termale sokacağız, kas yorgunluklarına bakacağız. Antrenmandaki durumlarını gözlemleyeceğiz. Oyuncuların ne hissettikleri önemli. Yorgun olan oyuncularımız zaten, 'Hocam ben yorgunum' diyor. Bu akşam karar vereceğiz."

SLAVIA PRAG'A KARŞI ÜÇ FARKLI OYUN PLANI

İsmail Kartal dan Slavia Prag maçı öncesi korkutan haber! "Ağrıları devam ediyor" 4

Slavia Prag'ın fizik gücü yüksek ve tempolu bir futbol oynadığını belirten Kartal, rakibin farklı dizilişlerine karşı hazırlık yaptıklarını açıkladı. Çek ekibinin hem üçlü hem de dörtlü savunmayla sahaya çıkabildiğini hatırlatan teknik direktör, Fenerbahçe'nin maç içerisinde uygulayabileceği üç ayrı plan üzerinde durduklarını söyledi.

Kartal, rakip analizi ve taktik hazırlıklarla ilgili şunları kaydetti:

"Hazırlıklarımı sürdürüyoruz ama çok fazla idman yapma şansımız olmuyor. Oyuncularımıza rakibi gösterdik, bu akşam yine analizlerle onların neler yapabileceğini ve bizim neler yapabileceğimizi anlatacağız. Slavia fiziğe dayalı futbol oynuyor, adam adama ve yüksek tempoya karşı mücadele edeceğiz. Üçlü ve dörtlü oynuyorlar. Nasıl oynarlarsa oynasınlar en sağlıklı oyuncularımız hangisiyle onlarla oynayacağız. Onlara karşı üç tane kurgumuz var. Onları devreye sokacağız. Taraftarlarımıza çok güveniyoruz."

"AĞRISI HALA DEVAM EDİYOR..."

İsmail Kartal dan Slavia Prag maçı öncesi korkutan haber! "Ağrıları devam ediyor" 5

N'Golo Kante'nin yaşadığı ağrıların henüz geçmediğini belirten İsmail Kartal, Fransız orta saha oyuncusunun takım için gösterdiği özveriye dikkat çekti. Marco Asensio'nun da dizinin arka bölümünde ağrı hissettiğini ve bu nedenle Aston Villa maçında forma giyemediğini ifade eden Kartal, Kante'nin fedakarlığını övdü.

Deneyimli teknik adam, Kante hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Asensio çok farklı, çok değerli bir oyuncu. İkisinde de dizinin arkasında ağrı vardı ve Villa'da oynamadılar. Kante'nin hâlâ ağrısı var, Fenerbahçe için profesyonellik özverisinde bulunuyor. Ortaya karakter koyuyor. Sağlıklı olduğu sürece oynar. Çok dürüst, çok çalışkan. Kötü oynadığı pek maç yok. Makine gibi ne görev verirsek yapan, sürekli gülümseyen pozitif bir çocuk."

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milli Takım ile anlaşan Sergen Yalçın'ın eski sözleri gündem oldu!Milli Takım ile anlaşan Sergen Yalçın'ın eski sözleri gündem oldu!
Burak Yılmaz'ın Avrupa hayali! Çalıştırmak istediği takımı açıkladıBurak Yılmaz'ın Avrupa hayali! Çalıştırmak istediği takımı açıkladı
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Slavia Prag fenerbahçe şampiyonlar ligi N'Golo Kante
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül teslim oldu

Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül teslim oldu

Meğer Hacıosmanoğlu Montella'ya talimat vermiş! "Onu milli takıma almayacaksın"

Meğer Hacıosmanoğlu Montella'ya talimat vermiş! "Onu milli takıma almayacaksın"

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf!

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf!

Doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Otomatik fatura ödeyenler dikkat! Ek masraflar gözden kaçıyor

Otomatik fatura ödeyenler dikkat! Ek masraflar gözden kaçıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.