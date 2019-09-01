İsmail Kartal: İki futbolcuyla görüşmelerimiz sürüyor

Süper Lig’in 3.haftasında Çaykur Rizespor, konuk olduğu İstanbul deplasmanında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak bir puan aldı. Maç sonu Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu. Takımının oynadığı oyundan memnun olduğunu belirten Kartal, “Hafta başından beri rakibi iyi analiz ettik. Topu Beşiktaş’a vererek doğru savunmaya yapmak için buraya geldik. Abdullah Avcı’nın pas oyunun ile yeni bir sistem ile oynadığını Caner Erkin’i merkeze çekerek sürekli hücum eden bir felsefeleri var. Biz de bu oyuna karşı doğru pozisyon üretip ve doğru savunma yaparak hızlı sonuç almak istedik. Böyle bir stattan en fazla bizim gibi Anadolu takımla 3-4 pozisyonlara girer. Biz de bunları üretip değerlendirmek istedik. Planımız tutu. Bir gol attık bir direkten dönen topumuz var. Beşiktaş da kazanabilirdi. Baskılı oynadılar. Aynı baskıyı geçen hafta Göztepe’ye yaptılar ve 3-0 kazandılar” dedi.

"OYUN FELSEFEMİZİ SAHAYA YANSITTIK"

Yeni bir takım olduklarını ve buna rağmen iyi mücadele ettiklerini söyleyen Kartal, “Yeni bir takımız. Bugün bazı oyuncular ilk defa saha içinde tanıştı. Oyunun felsefesini iyi yansıttılar sahaya. Sürekli üreten, öne doğru giden bir oyunla geçen hafta Sivas’ı yendik. Yeni bir takımla bugün iyi bir mücadele ederek bir puan aldık. Kazanabilirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve Beşiktaş’a da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.