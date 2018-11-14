İsmail Kartal: Kurşunlanma olayı olmasaydı Fenerbahçe'yi şampiyon yapardım

Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

Ankaragücü ile sezon sonu sözleşmem bitecek. Bilmiyorum devam eder miyim ama burada kalacaksam birkaç nokta transfer yapılacak. O zaman ben istediğim takımı kurabilirim. O zaman istediğim sistemi ortaya koyabilirim. Daha rahat rakiplerle mücadele edecek seviyeye gelebiliriz. Ligde yabancı futbolcu sayısı düşmeli. Verilen bonservis ücretleri de azalmalı.

"NOKTA TRANSFERLE..."

Abdullah Avcı 7-8 senedir Başakşehir'in başında. Ekonomik problmleri yok, çok güzel tesisleri var, çok iyi yöneticileri var. Kendi sistemini kurdu. Nokta transferlerle, sistemine uygun oyuncularla devam ediyor.

"TAKSİ PLAKALARI SATILDI"

Ligin başlamasına 20 dakika kala lisansları çıkarttık. Yasaklarımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanı da çok destek oldu. Başkanımız da kendine ait bazı taksi plakalarını bozdurdu ve federasyona ödeme yaptı. Yoksa biz sezona başlayamıyorduk.

"F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN ÜSTÜNDEYİZ"

Ligde iyi durumdayız. Abartılacak bir şey yok ama çok kötü durumda değiliz yani. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor gibi takımların üstündeyiz.