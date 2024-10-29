İsmi Bodrum FK ile anılıyordu! Volkan Demirel'den konuyla alakalı resmi açıklama geldi

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'ye mağlup olan Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar ayrılmıştı.

VOLKAN DEMİREL DÖNÜYOR

Bu ayrılık sonrası birçok teknik direktörün ismi Akdeniz ekibi ile anılırken, ilk olarak gündeme gelen isim Volkan Demirel olmuştu. Ege temsilcisi, Hatayspor'un ardından takım çalıştırmayan 43 yaşındaki Volkan Demirel ile görüşmelere başlarken Demirel'den konuyla alakalı ilk açıklama geldi.

İDDİALARI DOĞRULADI

Volkan Demirel, Fanatik'e yaptığı açıklamada görüşmeyi doğrularken, "Bodrum FK ile görüşüyoruz. Ancak şu anda resmi bir durum yok. İş resmiyete döküldüğünde zaten gerekli açıklamayı da yaparız" sözlerini sarf etti.