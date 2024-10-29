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İsmi Bodrum FK ile anılıyordu! Volkan Demirel'den konuyla alakalı resmi açıklama geldi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.10.2024 17:42
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Uzun süredir yeşil sahalardan uzak olan Volkan Demirel'in ismi İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Bodrum FK ile anılırken başarılı teknik adamdan iddialar sonrası ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

İsmi Bodrum FK ile anılıyordu! Volkan Demirel'den konuyla alakalı resmi açıklama geldi

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'ye mağlup olan Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar ayrılmıştı.

VOLKAN DEMİREL DÖNÜYOR

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Bu ayrılık sonrası birçok teknik direktörün ismi Akdeniz ekibi ile anılırken, ilk olarak gündeme gelen isim Volkan Demirel olmuştu. Ege temsilcisi, Hatayspor'un ardından takım çalıştırmayan 43 yaşındaki Volkan Demirel ile görüşmelere başlarken Demirel'den konuyla alakalı ilk açıklama geldi.

İDDİALARI DOĞRULADI

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Volkan Demirel, Fanatik'e yaptığı açıklamada görüşmeyi doğrularken, "Bodrum FK ile görüşüyoruz. Ancak şu anda resmi bir durum yok. İş resmiyete döküldüğünde zaten gerekli açıklamayı da yaparız" sözlerini sarf etti.

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Süper Lig Teknik Direktör Volkan Demirel son dakika
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