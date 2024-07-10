İspanya'da maçın oyuncusu Lamine Yamal seçildi!

Münih Futbol Arena'da oynanan maç hızlı başladı. Müsabakanın 9. dakikasında Kylian Mbappe'nin asistinde Kolo Muani, Fransa'yı 1-0 öne geçirdi. Oyundan düşmeyen İspanya, 21. dakikada Lamine Yamal, 25. dakikada da Dani Olmo'nun golleriyle 4 dakikada skoru 2-1'e getirdi ve devre arasına bu sonuçla girildi.

TARİHE GEÇEN YAMAL MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Karşılaşmanın 21. dakikasında şık bir gol atarak takımı adına skora denge getiren Yamal, Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç (16 yaş 362 gün) golcüsü oldu.

Futbol tarihine adını yazdıran Yamal, UEFA tarafından maçın oyuncusu ödülüne de layık görüldü.

İSPANYA, 4. ŞAMPİYONLUĞA 1 ADIM UZAKLIKTA

Fransa'yı eleyerek finale yükselen İspanya, tarihinin 4'üncü Avrupa şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.

Kazandığı 3 şampiyonlukla turnuvada en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, adını 5'inci kez finale yazdırdı. 1964, 2008 ve 2012'de kupaya uzanan İspanyollar, 1984'te ise ikinci oldu.

İspanya, son 5 turnuvada üçüncü kez final oynayacak.





