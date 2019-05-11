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İspanya'da pole pozisyonu Valtteri Bottas'ın

MOTOR SPORLARI HABERLERİ  | 11.05.2019 20:07 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı İspanya Grand Prix'sine, Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak.

İspanya'da pole pozisyonu Valtteri Bottas'ın

İspanya'nın Montmelo bölgesindeki 4 bin 655 metrelik Barcelona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, Mercedes'in Fin pilotu Bottas, 1.15.406'lık derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Bottas'ın takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton 1.16.040'lık süresiyle ikinci, Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel de 1.16.272'lik derecesiyle üçüncü en iyi zamana imza attı.

İspanya Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

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Anahtar Kelimeler:
formula 1 Valtteri Bottas

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