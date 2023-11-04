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İspanya Ligi'nde sürpriz lider! Girona'nın peri masalı devam ediyor

04.11.2023 18:43 | Son Güncelleme:
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İspanya La Liga'nın 12. haftasında Girona, Osasuna'yı 4-2 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu yıl rüya gibi bir sezon geçiren Girona'nın performansı sosyal medyada gündem oldu.

İspanya Ligi'nde sürpriz lider! Girona'nın peri masalı devam ediyor

La Liga 12. hafta maçında Girona, deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etti ve bir maçı eksik olan Real Madrid'i geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

SADECE REAL MADRID'E YENİLDİLER

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Bu sezon ligde tek mağlubiyetini Real Madrid'e karşı alan Girona, oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.


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