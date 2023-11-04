İspanya Ligi'nde sürpriz lider! Girona'nın peri masalı devam ediyor

La Liga 12. hafta maçında Girona, deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etti ve bir maçı eksik olan Real Madrid'i geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

SADECE REAL MADRID'E YENİLDİLER

Bu sezon ligde tek mağlubiyetini Real Madrid'e karşı alan Girona, oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Girona'nın peri masalı devam ediyor!



La Liga 12. hafta maçında Girona, deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etti ve bir maçı eksik olan Real Madrid'i geçerek liderlik koltuğuna oturdu. pic.twitter.com/qKHUPntiZK — Mynet Spor (@mynetspor) November 4, 2023







