Isparta 32 Sporlular, moral yemeğinde buluştu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Futbol (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor’a zorlu Konya Ereğlispor maçı öncesinde bir esnaf tarafından yemek verildi. Yönetim, teknik heyet ve futbolcuların katıldığı yemekte konuşan Konya Mutfağı İşletmecisi Mehmet Turhan, “Konya mutfağında akşam yemeği organizasyonunda ağır misafirlerimiz olan şehrimizin gururu Isparta 32 Spor’umuzu konuk etmekten büyük mutluluk duyduk. Kentimizi Bölgesel Amatör Liglerde temsil eden Isparta 32 Spor, bu sene inşallah şampiyon olacak. Başarılar Ispartaspor’umuza” dedi.

Isparta 32 Spor’un Teknik Direktörü Turgut Kul ise Konya Mutfağı İşletmecisi Mehmet Turhan ve personeline teşekkür ederek, “Mehmet Bey’in Isparta 32 Spor sevdalısı bizleri mutlu etti. Böyle duyarlı esnaflarımız var. Allah’ın izniyle bu takımı şampiyon yapacağız” diye konuştu.

