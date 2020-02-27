Isparta Valiliği " Gözlem altında ya da karantinada herhangi bir hastamız bulunmuyor "

Isparta Valiliği tarandan yapılan açıklamada, koronavirüs ile ilgili tüm tedbirlerin alındığı, il genelindeki kamu, üniversite ve özel hastanelerde COVID-19 (Yeni Koronavirüs) şüphesi ile gözlem altında veya karantinada olan herhangi bir hastanın bulunmadığı bildirildi. Açıklamada şöyle denildi: " COVID-19 (Yeni Koronavirüs) virüsü ile ilgili İlimizde her türlü tedbir alınmış olup, halkımızın asılsız bilgilere ihbar etmemesi, gereksiz endişelere kapılmaması ve Sağlık Bakanlığının resmi açıklamaları doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

