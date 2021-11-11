Isparta ve Burdur'daki orman yangınlarından etkilenen alanlarda fidanlar toprakla buluştu

Isparta ve Burdur'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla binlerce fidan dikildi.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınında 15 hanenin zarar gördüğü Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisindeki ormanlık alanda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, fidan dikim töreninde, yaklaşık 4 ay önce Çandır köyünde Isparta'nın bugüne kadar gördüğü en büyük yangınla karşılaştıklarını söyledi.

Yangının çevreye, doğaya büyük zarar verdiğini belirten Seymenoğlu, bölge halkının desteğiyle yangının 6 günde kontrol altına alındığını hatırlattı.

Seymenoğlu, buradaki yeşilliği, güzelliği atalarından miras aldıklarını aktararak, "Bizlerin görevi gelecek kuşaklara aynı güzelliği teslim etmektir. Burayı hızlı bir şekilde yeşillendireceğiz." dedi.

Yangın bölgesi de dahil Isparta genelinde 12 bin 503 fidan toprakla buluşturuldu.

- Burdur

Burdur'un Bucak ilçesinde 11 Ağustos'ta çıkan, 21 evin zarar gördüğü ve 7 mahallenin tahliye edildiği orman yangınından etkilenen Çobanpınar köyü Karaağaç mevkisinde gerçekleştirilen törende ise 3 bin kızılçam, bin servi ve bin incir fidanı ile 100 kilogram kızılçam tohumu toprakla buluştu.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, törende, Bucak'taki yangının büyük bir özveriyle çalışılarak ilerlemesine engel olunduğunu söyledi.

Devletin bütün kurumları, vatandaşlar, muhtarlar, orman teşkilatı, iş insanları ve belediye ekipleriyle mücadele verdiklerini belirten Arslantaş "Yıl sonuna kadar 2 milyon 265 bin fidanı ilimizde toprakla buluşturmuş olacağız. Hepimizin Çobanpınar'da bir dikili ağacı olacak. Dikeceğimiz fidanların kısa sürede boy atmasını ve tekrar cennet bir köşe olan bu köyümüzün yeşillenmesini, eski görünümüne kavuşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

