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Isparta’da 16 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

17.11.2023 14:24 | Son Güncelleme:
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yapma ve hırsızlık suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 16 Kasım tarihinde uyuşturucu madde ticareti yapma ve birden fazla hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.B. isimli şahsın bir ikamette kaldığı tespit edildi. Ekipler tarafından ikamete düzenlenen operasyon esnasında ikametin arka kısmında bulunan çalılık alandan kaçmaya çalışan A.B., yaşanan kovalamaca sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan A.B., emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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