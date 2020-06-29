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Isparta’da 4. gökyüzü etkinlikleri sınırlı sayıda katılımla yapılacak

ISPARTA HABERLERİ  | 29.06.2020 14:26 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en karanlık bölgesi olan Isparta’nın Yenişarbademli ilçesindeki Melikler yaylasında bu yıl gerçekleştirilecek gökyüzü etkinlikleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sadece bilim insanlarının katılımlarıyla yapılacak.Doğa sporları severlerin vazgeçilmez alanlarından biri olan Yenişarbademli ilçesinde bulunan Melikler yaylası bilimsel veriler ile de ülkemizin en karalık bölgesi olduğu tescillendi.

Türkiye’nin en karanlık bölgesi olan Isparta’nın Yenişarbademli ilçesindeki Melikler yaylasında bu yıl gerçekleştirilecek gökyüzü etkinlikleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sadece bilim insanlarının katılımlarıyla yapılacak.
Doğa sporları severlerin vazgeçilmez alanlarından biri olan Yenişarbademli ilçesinde bulunan Melikler yaylası bilimsel veriler ile de ülkemizin en karalık bölgesi olduğu tescillendi. Bölgede bu günlerde çadırlar kurulmaya başlanıldı.
Dedegöl dağlarının eteklerinde bulunan melikler yaylası yaz sıcaklarının başlaması ile birlikte sahil kentlerinden gelen ziyaretçilerini ağırlıyor. Geçtiğimiz yıl 3.sü düzenlenen gökyüzü karanlık parkı etkinlikleri bu yıl ziyaretçilerini yeniden ağırlayacak. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında katılım sınırlı sayıda ve bilim insanları düzeyinde gerçekleştirilecek. Etkinliğin tarihi henüz açıklanmazken, bölge artık yayla turizmin yanı sıra astro turizmle de büyük ilgi odağı olma yolunda ilerliyor.
Yenişarbademli ilçesi için diğer bir doğal güzellik ise Pınargözü Mağarası. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Pınargözü Mağarası da günü birlik ziyaretçilerini bekliyor.

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