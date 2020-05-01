YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta’da caddeler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde boş kaldı

Isparta’da caddeler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde boş kaldı

ISPARTA HABERLERİ  | 01.05.2020 15:15 | Son Güncelleme

Isparta’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde boş kaldı.Isparta’da vatandaşlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayarak, ‘evde kal’ çağrılarına uydu.

Isparta’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde boş kaldı.
Isparta’da vatandaşlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayarak, ‘evde kal’ çağrılarına uydu. Hafta içi zaman zaman yoğunluk yaşanan Mimar Sinan, 6 Mart, Kaymakkapı, Cumhuriyet ve Kafeler caddeleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nın resmi tatil olan 1 Mayıs’ta genellikle boş kaldığı görüldü. Kent merkezinde araç trafiğinde de yoğunluk yaşanmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karavanla dünya turuna korona molası Karavanla dünya turuna korona molası
Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakamı Deniz Pişkin, şehir girişinde uygulama yapan kolluk güçlerini denetledi

Kaymakamı Deniz Pişkin, şehir girişinde uygulama yapan kolluk güçlerini denetledi

Nazilli’nin Sevilen Müdürü İsmail Şimşek’in acı günü

Nazilli’nin Sevilen Müdürü İsmail Şimşek’in acı günü

İzmit Belediyesi satın aldığı 27 Milyon TL değerindeki iş makinelerini filosuna kattı

İzmit Belediyesi satın aldığı 27 Milyon TL değerindeki iş makinelerini filosuna kattı

Hafta sonu evde kalmanın maliyeti, sinema biletinden daha ucuz

Hafta sonu evde kalmanın maliyeti, sinema biletinden daha ucuz

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

Sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı

Sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı

Isparta Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
04:23
Sabah
05:55
Öğle
13:00
İkindi
16:47
Akşam
19:55
Yatsı
21:20

Isparta Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Çopur Eczanesi
Merkez
Nane Limon Eczanesi
Merkez
Örmeci Eczanesi
Merkez
Avcular Eczanesi
Egirdir
Yeni Eczaneeczanesi
Gelendost
Tola Eczanesi
Senirkent
Yaşam Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Lise öğrencisi balkonuna müzik sistemi kurdu mahalleliyi coşturdu

Lise öğrencisi balkonuna müzik sistemi kurdu mahalleliyi coşturdu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Isparta’da gece saatlerinde korkutan yangın

Isparta’da gece saatlerinde korkutan yangın

Ülkü Ortaokulu, basketbolda Isparta şampiyonu oldu

Ülkü Ortaokulu, basketbolda Isparta şampiyonu oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.