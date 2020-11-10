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Isparta’da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

ISPARTA HABERLERİ  | 10.11.2020 17:51 | Son Güncelleme

Isparta’da eş zamanlı olarak düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Isparta’da eş zamanlı olarak düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda FETÖ/PDY örgütü adına faaliyet yürüten şüpheliler tespit edilerek, firari örgüt mensuplarının saklandıkları adresler belirlendi. Takibe alınan 4 örgüt mensubu 5 Kasım’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanarak, gözaltına alındı. Ayrıca örgüt mensuplarının adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerden Ö.C., Ş.C., G.Ö. Isparta’da adli makamlarca tutuklanırken, şüpheli A.K. ise Burdur’da arandığı için Burdur İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. A.K. Burdur’da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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