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Isparta’da gece saatlerinde korkutan yangın

ISPARTA HABERLERİ  | 06.04.2020 11:17 | Son Güncelleme

Isparta’da Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan Miralay İşhanı’nın ikinci katında çıkan yangın korkuttu.sparta’da Cumhuriyet Caddesi bulunan Miralay İşhanı içerisinde saat 23.30 sularında bir meslek odasına ait büroda yangın çıktı.

Isparta’da Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan Miralay İşhanı’nın ikinci katında çıkan yangın korkuttu.
sparta’da Cumhuriyet Caddesi bulunan Miralay İşhanı içerisinde saat 23.30 sularında bir meslek odasına ait büroda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine vatandaşlar itfaiyeye haber verirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri büyüyen alevlere anında müdahale etti. Yangın itfaiyenin çabası sonrasında kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın esnasında iş yerinde kimsenin olmaması ve yangının etraftaki iş yerlerine sıçramadan önledi. Yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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