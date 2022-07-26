Isparta'da hırsızlık şüphelisi 2 zanlı tutuklandı

Isparta'da demir bahçe kapılarını çaldıkları iddiasıyla gözaltı alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Merkez Sanayi Mahallesi'nde 2 farklı adresten 4 demir bahçe kapısının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin 136 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu hırsızlıkları gerçekleştirdikleri belirlenen G.D, M.Ö. ve F.S, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö. ve F.S. tutuklandı, G.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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