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Isparta'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

24.09.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Isparta'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Isparta'da çalıştığı inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Fatih Mahallesi Medine Caddesi'ndeki bir inşatta çalışan M.T, dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.T, tedavi altına alındı.

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