Isparta'da kar etkili oluyor

Isparta'da akşam başlayan karın hayatı olumsuz etkilememesi için önlemler alınıyor.

Kentte etkisini artıran kar nedeniyle yollarda tuzlama ve temizleme çalışmaları başlatıldı.

Isparta Belediyesi, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 350 kişilik ekiple teyakkuzda bekliyor.



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