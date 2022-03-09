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Isparta'da kar etkili oluyor

09.03.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da kar etkili oluyor

Isparta'da akşam başlayan karın hayatı olumsuz etkilememesi için önlemler alınıyor.

Kentte etkisini artıran kar nedeniyle yollarda tuzlama ve temizleme çalışmaları başlatıldı.

Isparta Belediyesi, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 350 kişilik ekiple teyakkuzda bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Isparta

Isparta Namaz Vakitleri 9 Mart Çarşamba

İmsak
05:51
Sabah
07:11
Öğle
13:13
İkindi
16:30
Akşam
19:05
Yatsı
20:20
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

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