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Isparta'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 34 kişiye para cezası

29.01.2021 16:39 | Son Güncelleme:
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Isparta'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 34 kişiye para ceza

Isparta'da bir iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 34 kişiye toplam 149 bin 852 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir dernekte kumar oynatıldığı ihbarını üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 34 kişinin kumar oynadığını belirledi.

Ekiplerin yaptığı aramalarda, masaların üstünde kumar oynanması için kullanılan çeşitli malzemeler ile bir masa üzerine bırakılmış 1085 lira ele geçirildi.

Binadaki 34 kişiye, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 149 bin 852 lira ceza verildi.

Bir kişi hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan" adli işlem yapılırken, ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen yer ve dernekle ilgili de idari soruşturma başlatıldı.

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