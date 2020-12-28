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Isparta’da piyasaya sürülmek üzere olan 372 litre sahte içki ele geçirildi

ISPARTA HABERLERİ  | 28.12.2020 15:12 | Son Güncelleme

Isparta’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanan toplam 372 litre sahte içki ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sürülmek üzere sahte alkollü içki üretildiği bilgisi alınması üzerine 25 Aralık’ta operasyon düzenledi.

Isparta’da piyasaya sürülmek üzere olan 372 litre sahte içki ele geçirildi

Isparta’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanan toplam 372 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sürülmek üzere sahte alkollü içki üretildiği bilgisi alınması üzerine 25 Aralık’ta operasyon düzenledi. Operasyonda 370 litre şarap, 2 litre votka ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak, hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Piyasaya sürülmek isteyen sahte içkilere de el konuldu.

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