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  4. İSTANBUL - MAÇKA'DA DEHŞET SAÇAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İSTANBUL - MAÇKA'DA DEHŞET SAÇAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.06.2020 15:09 | Son Güncelleme

MAÇKA Parkı'ndaki laf atma iddiasıyla yaşanan tartışmada Süleyman Dönmezler'in boğazını kesen şüpheli Emrah D., adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL -İSTANBUL, (DHA) MAÇKA Parkı'ndaki laf atma iddiasıyla yaşanan tartışmada Süleyman Dönmezler'in boğazını kesen şüpheli Emrah D., adliyeye sevk edildi.
Şişli Maçka Parkı'nda dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistan olan Süleyman Dönmezler, Emrah D.'nin kırık bira şişesiyle saldırması sonucu ağır yaralandı. Olaydan sonra Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü
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-Şüphelilerin adliyeye sevki

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