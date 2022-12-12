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İstanbul merkezli 5 ilde DHKP/C’ye operasyon: 22 gözaltı

12.12.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C’nin cezaevi yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösterip, örgüte finans desteği sağladıkları iddia edilen 22 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etme" suçu çerçevesinde yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, aşırı sol terör örgütü DHKP/C’nin cezaevi yapılanmasına ilişkin yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis, söz konusu örgütün cezaevleri yapılanmalarında örgütsel eylem ve faaliyetleri nedeniyle tutuklanan veya hüküm giyen örgüt mensuplarının DHKP/C’den kopmasını önlemek amacıyla para aktarımı faaliyetlerinde bulundukları belirlenen 28 kişiyi takip altına aldı.

Yapılan teknik takiplerle tespitleri yapılan 28 şüphelinin yakalanması için bu sabah İstanbul, Ankara, Bursa, Hatay, Kocaeli ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda aralarında Musa K., Nagehan K., Şemsettin S., Fahrettin K. ve Fatma K.’nın da bulunduğu toplam 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldığı adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital malzemeye el konulurken, 6 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlıların polisteki ifade işlemlerine başlandığı öğrenildi.

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