İstanbul Okan Üniversitesi 33 bin öğrenciyi iş hayatına uğurladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Okan Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, "1999 yılında kurulan İstanbul Okan Üniversitesi’nde bugün 20 bin öğrenci eğitim görüyor. 10 fakültemiz, 2 Meslek Yüksekokulumuz, konservatuvar ve lisansüstü enstitüsünde 348 diploma programımız bulunuyor. 33 bin öğrencimizi iş hayatına uğurladık." diye konuştu.

Okan, İstanbul Okan Üniversitesi'nin faaliyetlerini, salgının eğitime etkisini ve yatırım projelerini üniversite kampüsünde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle paylaştı.

Öğrencileri uygun kampüs yaşamında iş hayatına hazır şekilde yetiştirdiklerini vurgulayan Okan, "Sloganımız 'İş Yaşamına En Yakın Üniversite'. Türkiye'nin en iyi kampüslerinden birisine sahibiz. 1550 kişilik konferans salonu, 300 kişilik çok amaçlı salon, 4 katlı kütüphane, 2 katlı sergi salonu, 7 fuaye ve kokteyl alanlarından oluşan Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi, öğrencileri sanat ve kültür etkinlikleri ile buluşturuyor." dedi.

Kampüste her türlü imkanın zengin seçeneklerle sunulduğuna değinen Okan, şunları söyledi:

"Öğrenciler geniş ve ferah mekanlarda, güvenli, teknolojik ve hijyenik bir ortamda akademik eğitimlerini alırken, aynı zamanda 1500 kişi kapasiteli yurtlarda kalabiliyor. Yaşam merkezinde tüm sosyal imkanlara erişiyor. Fakülte binalarında laboratuvar, simülasyon merkezi ve derslikler ile kütüphane ve diğer çalışma mekanları yer alıyor.

Kapalı spor salonu ve yüzme havuzu, Gastronomi Mutfağı’nın da dahil olduğu O’Mutfak restoran, kafeler, sinema ve oyun salonu, eğlence merkezi, süpermarket, kafeteryalar, kuaför, gölet, açık dinlenme mekanları, market, diğer hizmet birimleri öğrencilere konforlu bir öğrenme ortamı sağlıyor. Tenisten yüzmeye tiyatrodan dansa pek çok seçeneği barındıran Happy Life derslerimiz, öğrencilerimizin sportif, sanatsal ve sosyo-kültürel açılardan da kendilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor."

- "Binlerce firma ile iş birliği"

“İş Yaşamına Hazırlık Programı” ile birinci sınıftan başlayarak öğrencilere işletmelerde staj yapma olanağı sağladıklarını kaydeden Okan, "Öğrenciler, tecrübe kazanıp iş hayatına hazırlıklı hale geliyor. Mezunları en hızlı iş bulan üniversiteler arasında önde geliyoruz. Öğrencilerimizin yüzde 80’i mezun olur olmaz iş yaşamına atılıyor. Kültürel imkanlar sunarak öğrencilerin çeşitli hobilere sahip olarak mezun olmasını sağlıyoruz. Kariyer Merkezimizin sunduğu staj ve O’COOP İş Yerinde Eğitim Programı kapsamında binlerce firma yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Ar-Ge’ye büyük önem verdiklerine vurgu yapan Okan, "Ülkemizin ilk otonom aracını geliştirdik. Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ve Mühendislik Fakültemizin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteğe değer bulunarak protokol imzaladığı OPINA başlıklı, 5 milyon avro bütçeli IPA II projesi başvurusu, AB tarafından hiçbir değişiklik önerisi olmadan kabul edildi. Üniversite sanayi iş birliği ile katma değeri yüksek ürünler üreteceğiz, ülkemiz böyle kalkınacak." değerlendirmesinde bulundu.

Okan, mühendislik fakültesinin Otokar iş birliğiyle yürüttüğü Türkiye'nin ilk sürücüsüz otobüsü çalışmasında, otonom otobüsün ikinci aşama yazılım bütünleştirme ve sürücüsüz doğrulama testlerinin başarı ile tamamlandığını dile getirdi.

Türkiye’de bir ilk olarak Girişimcilik Dersi verdiklerini söyleyen Okan, "Türkiye’de ilk kez İstanbul Okan Üniversitesi’nde başlatılan Girişimcilik Dersi’nde öğrenciler, iş insanlarından başarı hikayelerini ve tecrübelerini dinliyor. Bu derste Muhtar Kent, Mevlüt Çavuşoğlu gibi pek çok sektör öncüsü öğrenciler ile bir araya geliyor." dedi.

- "Miami'de 300 milyon dolarlık proje"

ABD Miami'deki gayrimenkul projelerinin salgın engeline takıldığını kaydeden Okan, "Önümüzdeki dönemde başlayıp bitireceğiz. Oradaki bürokrasi çok fazla. 5 yıldızlı bir otel olacak, otopark, ofisler ve daireler olacak. 399 anahtarı olan bir bina olacak otelin dışında. Yaklaşık 300 milyon dolarlık 70 katlı bir proje. Maketten satış da bulunuyor ve Miami'nin en yüksek katlı binalarından olacak. Hem Türkiye hem de Amerika'dan şu an satışlarımız var." diye konuştu.

- "Uzaktan eğitim süreç yönetiminde lider üniversiteyiz"

İstanbul Okan Üniversitesi Yöneticisi Işıl Okan Gülen ise uzaktan eğitimde süreç lideri olduklarını belirterek, "Dünyanın önde gelen üniversitelerinde de tercih edilen Blackboard alt yapısını kullanıyoruz. Salgın sürecindeki online eğitim başarımızı uluslararası yarışmada aldığımız ödülle taçlandırdık. Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezimiz önderliğinde sürdürdüğümüz online eğitim süreç yönetimi başarısı ile Değişim Lideri kategorisinde Blackboard Catalyst Ödülü'nü kazandık." şeklinde konuştu.

Gülen, öğrencileri iyi bir yabancı dil eğitimiyle geleceğe hazırladıklarını anımsatarak, "İngilizcenin yanında, dünya ekonomisi ve siyasetinde ağırlıkları hissedilen Çince, Almanca, Arapça ve Rusçayı da öğretiyoruz." dedi.

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Koçak da, güçlü öğretim kadrosuna sahip olan bir vakıf üniversitesi olduklarını hatırlatarak, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde tam kadro eğitim vermek istediklerini, bunun sağlanması için de tüm öğrencilerden aşı olmalarını beklediklerini dile getirdi.

- 3 hastane 1 poliklinik ile sağlıkta güçlü üniversite

İstanbul Okan Üniversitesi, Tuzla ve Mecidiyeköy’deki Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastaneleri, Tuzla’daki İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi, Acıbadem’deki Polikliniği ile öğrencilerine kendi bünyesinde klinik eğitim ve öğretim görme olanağı sunuyor. Kansere karşı araştırmalarıyla özellikle son yıllarda öne çıkan Küba Onkoloji Enstitüsü ile İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi arasında iş birliği anlaşması bulunuyor. Kübalı onkologlar, her türlü kanser hastasının değerlendirildiği hastane onkoloji konseyinde değerlendirme sürecinde yer alıyor. Gelecek yıllarda İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Küba Onkoloji Enstitüsü Merkezi’nin kurulması planlanıyor.

