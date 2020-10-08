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  4. İSTANBUL- (Özel) KADIKÖY'DE KUYUMCUDAKİ SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

İSTANBUL- (Özel) KADIKÖY'DE KUYUMCUDAKİ SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.10.2020 16:52 | Son Güncelleme

Kadıköy'de öğle saatlerinde soygun amacıyla girdiği kuyumcuda işyeri sahibini yaraladıktan sonra kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)- Kadıköy'de öğle saatlerinde soygun amacıyla girdiği kuyumcuda işyeri sahibini yaraladıktan sonra kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı. Saldırganın soygun girişimi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay saat 11.30 sıralarında Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. D.A (30) adlı şüpheli, kuyumcuya geldi. Şüpheli elindeki muşta ile kuyumcuyu yaraladı. İhbar üzerine olay yerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kaçarak bir apartmana saklanan D.A. adlı şüpheliyi kısa sürede yakaladı. D.A.'nın yapılan üst aramasında bir bıçak ve muşta ele geçirildi. Kadıköy Asayiş Büro Amirliğine getirilen şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, maskeli ve şapkalı şüphelinin kuyumcunun kapısına vurarak içeri girdiği, kuyumcuya defalarca muşta ile vurduğu, kuyumcunun direnmesi üzerine ise şüphelinin yaya olarak olay yerinden kaçtığı, yaralı kuyumcunun başını tutarak içeri girdiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamerası görüntü dökümü
-Şüphelinin kapıyı çalması
-Şüphelinin dükkâna girmesi
-Şüphelinin kuyumcuya defalarca vurması
-Kuyumcunun direnmesi
-Şüphelinin kaçması
-Kuyumcunun başını tutması
Soygunla ilgili Aktüel görüntüler

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