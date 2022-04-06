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  4. İSTANBUL - RUBATO&#039;NUN SOLİSTİNE 5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İSTANBUL - RUBATO&#039;NUN SOLİSTİNE 5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

06.04.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÜSKÜDAR'da 2020 yılında kız arkadaşı B.Y.'ye karşı 7 suç işlediği iddiasıyla 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un davasında savcılık, mütalaasını açıkladı.

Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) - ÜSKÜDAR'da 2020 yılında kız arkadaşı B.Y.'ye karşı 7 suç işlediği iddiasıyla 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un davasında savcılık, mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Özer Arkun'un 2 suçtan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, 5 suçtan ayrı ayrı beraat etmesi talep edildi.
Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, tarafların uzlaşamadığına dair mahkemeye rapor geldiğini söyledi.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında müşteki B.Y. ile sanık Özer Arkun'un 4 Mayıs 2020 tarihinde tartıştıklarını belirtti. Tarafların ilişkilerinde yaşadıkları gerginlik nedeniyle tartışıp sanık Arkun'un müşteki B.Y.'yi yaraladığının sabit olduğu kaydedilen mütalaada, olaydan sonraki gün müşteki B.Y.'nin hastanede sanık olmaksızın muayene gördüğü hatırlatıldı. Müştekinin cep telefonu ve bilgisayarının sanık tarafından zapt edildiği iddiasına ilişkin ise HTS kayıtlarının incelemesinde olağanüstü bir kesintinin olmaması ve B.Y.'nin olaydan sonra hemen video çekebileceği gibi hususlar belirtildi.
Cinsel saldırı iddialarının sanık tarafından reddedilmesi ve tanık tarafından doğrulanmadığı da hatırlatılan mütalaada, incelenen mesajlarda sanığın müştekiyi tehdit ve şantaj anlamı barındıracak eyleminin tespit edilemediği belirtildi.

5 SUÇTAN AYRI AYRI BERAATİ İSTENDİ
Mütalaada sanık Özer Arkun'un “Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama" ve “Hakaret" suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Mütalaada sanık Arkun'un “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", “Tehdit", “Şantaj", “Nitelikli yağma" ve “Basit cinsel saldırı" suçlarından ise ayrı ayrı beraati talep edildi. Müşteki avukatı mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunabilmesi için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, B. Y. ile Özer Arkun'un 2019 yılı temmuz ayından itibaren arkadaş oldukları, 2020 mart ayında evlilik kararı alıp birlikte yaşamaya başladıkları anlatılıyor.
Özer Arkun ile B.Y.'nin 4 Mayıs 2020'de evlilik meselesi nedeniyle tartıştıkları, Arkun'un genç kadına sinkaflı küfürler ederek, yüzüne su dolu bardağı fırlattığı savunulan iddianamede, burnunun kanamasına neden olduğu, cep telefonu ve bilgisayarını kullanmasına engel olduğu, zorla öpmeye çalıştığı savunuluyor. İddianamede Özer Arkun'un "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla kasten yaralama", "tehdit", "şantaj", "hakaret", "nitelikli yağma" ve "basit cinsel saldırı" suçlarından 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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