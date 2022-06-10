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  4. İSTANBUL- UZMAN ÇAVUŞ NİŞANLISINI ÖLDÜRMEKTEN YARGILANAN KADINA 18 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İSTANBUL- UZMAN ÇAVUŞ NİŞANLISINI ÖLDÜRMEKTEN YARGILANAN KADINA 18 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

10.06.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KAĞITHANE'DE uzman çavuş olan nişanlısı Zeynel Yıldırım'ı öldürmekten yargılanan Gizem Erdoğan'a 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mikail BIYIKLI / İSTANBUL,(DHA)- KAĞITHANE'DE uzman çavuş olan nişanlısı Zeynel Yıldırım'ı öldürmekten yargılanan Gizem Erdoğan'a 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Gizem Erdoğan getirildi. Duruşmada Zeynel Yıldırım'ın ailesi ve avukatları bulundukları şehirden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.
SAVCIDAN HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİYLE 18 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Gizem Erdoğan ile Zeynel Yıldırım'ın internet ortamında tanıştığı, sanığın Samsun'da yaşadığı Yıldırım'ın ise İstanbul'da askeri personel olarak çalıştığı ifade edildi. Mütalaada, sanığın bir süre sonra Samsun'dan İstanbul'a gelerek Yıldırım'ın evinde birlikte yaşamaya başladıkları belirtildi. Yıldırım ile Erdoğan arasında bir süre sonra geçimsizlik başladığı anlatılan mütalaada, sanığın olay tarihinde eve gelerek kapıyı açmaya çalıştığı, Gizem Erdoğan'ın bunu fark etmesi üzerine Zeynel Yıldırım'a ait silahı alarak kapıyı açtığı belirtildi. Erdoğan'ın kapıyı açtıktan sonra maktule ateş etmeye başladığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi. Mütalaada, sanık Gizem Erdoğan'ın Zeynel Yıldırım'ı öldürdüğünün sabit olduğu vurgulandı. Mütalaada, Gizem Erdoğan hakkında “Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Şikayetçi avukatı eksikliklerin giderilmesini ve sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gizem Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık avukatının süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Kağıthane'de, 5 Temmuz 2021 tarihinde, Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım (26), bir süredir aynı evde yaşadığı nişanlısı Gizem Erdoğan (30) tarafından beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Gizem Erdoğan çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım ise Gaziantep'te toprağa verilmişti.

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