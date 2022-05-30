İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın acı günü

KİLİS (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın anneannesi Şemsi Taşçıkara'nın cenazesi memleketi Kilis'te toprağa verildi.

Kilis'te dün vefat eden Şemsi Taşçıkara için Çekmeceli Camisi'nde tören düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Taşçıkara'nın cenazesi asri mezarlıkta defnedildi.

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, merhumenin akrabaları ve vatandaşlar katıldı.



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