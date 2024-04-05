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İstanbul'da 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan 11 şüpheli yakalandı

AA AA
05.04.2024 10:30
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan 11 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan şüphelilere yönelik "Mahzen-25" operasyonu başlatıldığını belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Bahçelievler, Zeytinburnu ve Sultangazi ilçe emniyet müdürlükleri ile ortak operasyon düzenlendiğini ifade eden Yerlikaya, 11 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Eylemlerde kullanılan çalıntı motosiklet, kask ve silahların ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, "Operasyon sonucunda 8 ruhsatsız tabanca, AK 47 uzun namlulu silah, 3 otomatik tabanca, çalıntı motor, 2 çelik yelek ve muhtelif miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeye el konuldu." ifadelerini kullandı.

Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; şehirlerimizin huzurunu bozan, iş yerlerini kurşunlayan ve bu maşaları yönlendiren her kim olursa olsun tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Bizden kaçamayacaklar."

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