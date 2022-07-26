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İstanbul'da 19 bin 32 kaçak göçmen sınır dışı edildi

26.07.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği: - "2022 yılı ocak ayından bugüne kadar İstanbul'da 94 bin 708 kaçak göçmen hakkında işlem yapılmış, 19 bin 32 kişi ilimizden sınır dışı edilmiştir" - "İşlem yapılan 66 bin 524 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, ocak ayından bugüne 94 bin 708 kaçak göçmen hakkında işlem yapıldığını, 19 bin 32 kişinin sınır dışı edildiğini, işlem yapılan 66 bin 524 kaçak göçmenin ise sınır dışı edilmek üzere diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da kaçak göçle mücadele çalışmaları kapsamında özellikle meydanlarda, parklarda, sahiller ile toplu ulaşım güzergahlarında kimlik kontrolleri ve adrese dayalı denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Uygulamalar esnasında kolluk birimleri tarafından tespit edilen kaçak göçmenlerin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı geri gönderme merkezine teslim edildiği aktarılan açıklamada, yabancıların buradaki idari işlemlerinin tamamlanmasına müteakip sınır dışı edildiği ya da sınır dışı edilmek üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiği ifade edildi.

Son dönemde yakalanan ve sınır dışı edilen kaçak göçmen bilgisine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"26 Haziran 2022- 26 Temmuz 2022 tarihleri arasındaki 1 aylık sürede yapılan denetim ve uygulamalarda 18 bin 297 kaçak göçmen hakkında yasal işlem yapılmıştır. Bu dönemde tespit edilen kaçak göçmenlerden 3 bin 589'u doğrudan İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edilmiş, 12 bin 817 yabancı ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. 2022 yılı ocak ayından bugüne kadar İstanbul'da 94 bin 708 kaçak göçmen hakkında işlem yapılmış, 19 bin 32 kişi ilimizden sınır dışı edilmiştir. İşlem yapılan 66 bin 524 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. Kaçak göçle mücadelemiz kararlı ve etkin şekilde sürdürülmektedir."

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