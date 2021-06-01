İstanbul'da 50 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı

- "Güzel günlere 'merhaba' demek adına herkesi aşı olmaya bekliyoruz"

Prof. Dr. Yiyit, her yeni grup açıldığında o gün coşkulu bir kalabalığa "merhaba" dediklerini, bunun da kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki tünelin ucundaki ışığı göreceksek bu aşıyla olacak gibi gözüküyor. Çünkü dünya verileri bu yönde. Aşı yapan ülkelerin ne kadar hızlı normalleştiğine, vakaların nasıl aşağıya indiğine hepimiz şahidiz. O yüzden de ülke olarak hedefimiz şu, temmuz ayını aşı anlamında bir seferberlik ayına çevirmek. Planımız, hızlı bir şekilde alt yaş gruplarına inerek bu ayın bittiğinde belki de 18-20 yaş gibi alt gruplara kadar herkesi aşılayabilmek. Yaklaşık 30 milyon zaten aşı olmuş bir grup var. Üzerine eğer biz bu 30 milyonu da aşılayabilirsek aslında yaza iyi bir bağışık grupla girebilmek adına bir avantaj yakalamak üzereyiz."

Alt yapı olarak hastanelerde hazır olduklarını, şu anda aşı randevularının çok azının dolduğunu ifade eden Yiyit, "Bu şu demek, hiç efor sarf etmeden çok daha yüksek aşılar yapabiliriz. Hatta biz bunu mesai saati, aşı odası olarak artırabilecek durumdayız. Eğer aşı tedarikinde bir sıkıntı yaşamazsak sağlık alt yapısı olarak bir sıkıntımız yok." dedi.