YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da asayiş uygulamasında 243 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da asayiş uygulamasında 243 şüpheli gözaltına alındı

30.12.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da "Huzur İstanbul" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 243 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde birinci aşamada 183 noktada bin 485 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla dün 20.00-22.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise bin 483 personelin katılımıyla 22.00-23.59 arasında umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 175 bin 289 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 485 şüpheli ile yoklama kaçağı 164 kişi hakkında işlem yapıldı, 243 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 39 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 8 kurusıkı tabanca, 299 fişek, 1 kilo 474 gram uyuşturucu madde, 458 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 790 lira ile 300 avro ele geçirildi.

Bin 318 halka açık yerin denetlenip 7 iş yerine idari işlem yapılan kontrollerde, 23 bin 644 araç ve 967 motosiklet denetlendi, bin 185 araç ve motosiklete işlem yapıldı, 27 araç trafikten men edildi.

Toplam 1 milyon 188 bin 842 lira para cezası uygulanan denetimlerde, 35 yabancı uyruklu geri gönderme merkezine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da yılbaşı öncesinde gezi ve eğlence teknelerinde denetim yapıldıİstanbul'da yılbaşı öncesinde gezi ve eğlence teknelerinde denetim yapıldı
Ağrı'da 10 bin büyükbaşın barınacağı 314 ahırın inşaatı sürüyorAğrı'da 10 bin büyükbaşın barınacağı 314 ahırın inşaatı sürüyor
Ayder’de akülü araba dönemi başlıyorAyder’de akülü araba dönemi başlıyor
Anahtar Kelimeler:
istanbul emniyet müdürlüğü

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Aralık Cuma

İmsak
06:50
Sabah
08:22
Öğle
13:11
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:18
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.