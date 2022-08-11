YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı

İstanbul'da çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı

11.08.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı

İstanbul'da çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maltepe'de çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Refah Sokak'taki manava gelen bir grup, 15 yaşındaki oğlunun çocuklarını rahatsız ettiği iddiasıyla manavla tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda manavın tabancayla ateş açması sonucu karşı gruptan Nurullah D. ve Yücel I. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Taraflar arasında gerginliğin sürmesi ihtimaline karşı Çevik Kuvvet ekipleri hazır bekletildi.

Üç kişinin gözaltına alındığı, manavın da aralarında bulunduğu iki şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

İstanbul'da çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Çizgisel" adlı minyatür sergisi Nev Mekan Bağlarbaşı Galeri'de açıldı"Çizgisel" adlı minyatür sergisi Nev Mekan Bağlarbaşı Galeri'de açıldı
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması gerçekleştirildiGaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması gerçekleştirildi
Şehit Şimşek'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildiŞehit Şimşek'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi
Anahtar Kelimeler:
Maltepe

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
06:03
Öğle
13:14
İkindi
17:05
Akşam
20:16
Yatsı
21:49

İstanbul Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Arnavutköy Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Botanik Eczanesi
Atasehir
Saygın Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Sütün ekşimesi ve kesilmesini önlüyor! Bir tutam tuz...

Sütün ekşimesi ve kesilmesini önlüyor! Bir tutam tuz...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.