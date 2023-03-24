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İstanbul’da "Güven Huzur’’ uygulaması

24.03.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen İstanbul Güven Huzur uygulaması çerçevesinde, Taksim Meydanı ve Fatih’te helikopter destekli asayiş denetimi yapıldı.

Denetimlerde araçlar didik didik aranırken, şüpheli şahıslara da Genel Bilgi Taraması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen İstanbul Güven Huzur Uygulaması çerçevesinde Taksim Meydanı ve Fatih’te asayiş denetimi yapıldı. Ekipler, oluşturdukları uygulama noktalarında, durdurdukları araçlarda didik didik arama yaptı. Araç içerisinde bulunanların GBT sorgusu yapılırken, şüpheli görülen kişilerin de üstleri arandı. Öte yandan uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Taksim Meydanı’ndaki denetimler esnasında kasksız motosiklet kullandığı tespit edilen bir kuryeye 433 TL para cezası kesildi. Denetimlerin süreceği öğrenildi.

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