İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında Maltepe Bostancı sahilinde yürütülen çalışmalar bugün de devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, deniz salyalarını süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koydu.

Öte yandan Bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor.

Birkaç gündür devam eden çalışmalar ve rüzgarın etkisiyle azalan müsilajın, kıyı kesiminde tekrar çoğalmaya başladığı görüldü.

Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle artma ihtimaline karşın müsilaj temizleme çalışmalarının aralıksız süreceğini kaydetti.

