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İstanbul’da okullar YKS’ye hazırlanıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.06.2020 17:02 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediyesi ekipleri 27-28 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde okullarda dezenfekte çalışması başlattı.Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında Esenyurt genelindeki dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi ekipleri 27-28 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde okullarda dezenfekte çalışması başlattı.
Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında Esenyurt genelindeki dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un talimatıyla ilçedeki tüm okullar dezenfekte edilmeye başlandı. 27-28 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle yapılan dezenfekte çalışmaları sınav gününe kadar devam edecek. Dezenfekte çalışmaları Esenyurt genelinde YKS sınavlarının yapılacağı 100’den fazla okulda devam edecek.

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