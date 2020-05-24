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İstanbul'da, Özel Harekat Polislerine hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.05.2020 02:00 | Son Güncelleme

İstanbul'da, Özel Harekat Polislerine hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir benzin istasyonunda Özel Harekat Polislerine hakaret ederek, kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy'de bir benzin istasyonuna gelen kurye M.A.S isimli şüpheli orada beklemekte olan Özel Harekat Polislerine yönelik hakaret içerikli sözler sarf etti.

Hakaretleri duyan ve o sırada orada yakıt almak için bekleyen Şeker Aktaş Polis Merkezi memurları tarafından şüphelinin uyarıldığı, daha sonra Özel Harekat Polislerine durumun anlatıldığı ve memurlarla şüpheli arasında sözlü tartışma yaşanmasının ardından, şüpheli M.A.S'nin motosikletiyle istasyondan ayrıldığı belirtildi.

Durumun Yunus ekiplerine bildirilmesinin ardından şüphelinin çalıştığı iş yerine gidildiği, burada şüpheliden kimlik istendiği sırada M.A.S'nin zorluk çıkardığı, hakkında şikayet olduğu söylenmesine rağmen görevli memurlarla gitmemek için direndiği öğrenildi.

Şüphelinin, direnç esnasında oluşan ve sonrasında alınan doktor raporuna göre, M.A.S'nin burnunda şişlik ve ağrı oluştuğu belirtildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi yönelik kademeli kuvvet kullanmak suretiyle polis merkezine getirdikleri karakolda, Yunus ekipleri ile şüpheli M.A.S, birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi oldu.

Şüpheli M.A.S'nin emniyetteki beyanında, Yunus ekiplerinden ve benzin istasyonundaki iki sivil polis hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçlerince konunun incelenmesi için çalışma başlatılırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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