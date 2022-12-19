İstanbul'da polisten kaçan sürücü otomobiliyle araca çarptı

İstanbul Sultanbeyli'de, polisin "dur" ihtarına uymayan zanlının kullandığı otomobilin başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, polis ekipleri Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde seyreden Ramazan K. idaresindeki 44 DL 276 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobille kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında Ekol Caddesi'ne giren otomobil, Arife A. yönetimindeki 34 ESK 965 plakalı araca çarptı.

Kazanın ardından şüpheli yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan ve kimliği belirlenen zanlı Ramazan K'nin hakkında arama kaydının olduğu tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan incelemelerin ardından otomobiller çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, vatandaşların kaza nedeniyle yan yatan otomobilin başına geldiği görülüyor.

Görüntülerde, kaza yaptıktan sonra hızla kaçan şüpheliyi polis ekiplerinin kovalaması yer alıyor.

