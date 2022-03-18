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İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonunda çete lideri gözaltına alındı

18.03.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonunda çete lideri gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, çok sayıda adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan şikayetlerle ilgili yapılan çalışma sonucu kendilerini asker ve polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran bir çeteye operasyon düzenledi.

Bugüne kadar yaklaşık 11 milyon liralık dolandırıcılık suçu işleyen çeteye yönelik, aralarında Şanlıurfa ve Gaziantep'in de bulunduğu 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, çetenin lideri olduğu belirtilen bir kişi, Fatih'te baskın yapılan adreste gözaltına alındı.

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