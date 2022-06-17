İstanbul'da tankerde 12 bin litre kaçak akaryakıt bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da durdurulan tankerde 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Anadolu Otoyolu Tuzla mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisi önünde durumundan şüphelenilen tankeri durdurdu.

Tankerde kaçak olduğu tespit edilen 12 bin litre akaryakıta el konuldu, aracın şoförü olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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