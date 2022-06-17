YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da tankerde 12 bin litre kaçak akaryakıt bulundu

İstanbul'da tankerde 12 bin litre kaçak akaryakıt bulundu

17.06.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da tankerde 12 bin litre kaçak akaryakıt bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da durdurulan tankerde 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Anadolu Otoyolu Tuzla mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisi önünde durumundan şüphelenilen tankeri durdurdu.

Tankerde kaçak olduğu tespit edilen 12 bin litre akaryakıta el konuldu, aracın şoförü olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TÜRGEV'in Güzel İşler Fabrikası projesi İstanbul'da tanıtıldıTÜRGEV'in Güzel İşler Fabrikası projesi İstanbul'da tanıtıldı
Ostim'deki yapı malzemesi deposunda çıkan yangın hasara neden olduOstim'deki yapı malzemesi deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
Kocaeli'de çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandıKocaeli'de çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:10
İkindi
17:10
Akşam
20:45
Yatsı
22:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Cuma

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Nar Eczanesi
Atasehir
Yalçın Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi tecavüzcüsüne nafaka ödüyor!

Kendi tecavüzcüsüne nafaka ödüyor!

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

İbn-i Sina’dan kökten çözüm: Tamamen doğal ve ucuz

İbn-i Sina’dan kökten çözüm: Tamamen doğal ve ucuz

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.