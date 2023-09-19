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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

19.09.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'nin Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturmada, PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri döneme ait fotoğraf ve bilgi bulunan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 6 ilçede 7 farklı adrese düzenlediği operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Kimlik bilgisi bulunmayan Suriye uyruklu 1 şüpheli ise ilgili birime teslim edildi.

Yapılan aramalarda ele geçen şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

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