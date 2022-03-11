İstanbul'da yapılamayan seferler nedeniyle otogarlarda yoğunluk yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki otogarlardan otobüslerin kontrollü şekilde çıkışına izin verilmesi nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanırken, çok sayıda kişi de yola çıkmayı bekliyor.

İstanbul Valiliği kararınca sabah saatlerinde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki otobüslerin çıkışlarının durdurulmasının ardından kontrollü şekilde çıkışlara yeniden izin verilmeye başlandı.

Bu süreçte bazı yolcular biletlerini iade ederek evlerine dönerken, kimi de seferler normale dönene kadar otogarlarda beklemeyi tercih etti.

Otobüs firması yetkilisi Alaattin Çendek, yasak kararının kendilerine saat 08.00'de iletildiğini belirterek, "İsteyene bilet iadesini yapıyoruz, iade yaptırmayanların biletlerini sonraki günlerde kullanmaları için açığa alıyoruz." dedi.

- "Gidecek yerimiz yok, mağduruz"

Yolculardan Ömer Sert, Antalya'dan saat 05.00'de geldiğini, çalışmak için Tekirdağ'a gitmeye hazırlanırken seferlerin iptal edildiğini otogarda öğrendiğini söyledi.

Seferler normale dönene kadar otogarda bekleyeceklerini belirten Sert, "Mağduruz, hiçbir yere gidemiyoruz. İkinci bir duyuruya kadar mecburen buradayız, kalacak yerimiz yok, gidecek yerimiz yok, kimsemiz yok. Paramız da kısıtlı." diye konuştu.

Mehmet Sert de imkanlarının kısıtlı olması sebebiyle seferler normale dönene kadar otogarda bekleyeceğini ifade etti.

