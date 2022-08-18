İstanbul'daki ilk Radisson Collection oteli hizmete açıldı

İSTANBUL (AA) - Radisson Otel Grubu, önceden Radisson Blu Hotel, Vadistanbul olarak bilinen otelini yeni bir marka altında, İstanbul'daki ilk Radisson Collection oteli olarak hizmete açtığını duyurdu.

Radisson Otel Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Vadistanbul, Atatürk Arboretumu, Belgrad Ormanı ve Göktürk Göleti Tabiat Parkını içeren Vadistanbul parkının eteklerinde, İstanbul'un yayıldığı bir alanda bulunan modern ve dinamik bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor.

Radisson Otel Grubu, kapsamlı bir yenilenme projesinin ardından Radisson Blu Hotel, Vadistanbul'u Radisson Collection Hotel markası altında tekrar hizmete açtı.

​​​​​​​Şehrin en gözde yaşam ve ticaret bölgelerinden birinde yer alan Radisson Collection Hotel, Vadistanbul, Grubun Türkiye’deki ikinci, İstanbul’daki ise ilk Radisson Collection oteli olacak.

Radisson Collection Hotel, Vadistanbul, geçen yaz Bodrum'daki Radisson Collection Hotel’in başarılı açılışının ardından hizmete girdi.

Verilen bilgiye göre, Radisson Collection Hotel, Vadistanbul 20 bin kişiye hizmet veren ve 270 mağazaya ve ofis alanına ev sahipliği yapan Vadistanbul’un ana caddesinde yer alıyor.

Otel, İstanbul’un en büyük spor komplekslerinden Türk Telekom Arena’nın tam karşısında, önemli iş merkezlerinden Maslak’a yakın bir konumda olup İstanbul’un yeni havalimanına 30 kilometre mesafede yer alıyor.

Radisson Collection Hotel, Vadistanbul, şehir veya orman manzarası seçeneği sunan 193 adet odası ve süiti, huzur veren atmosferi ve şehrin temposunu yansıtan havasıyla ön plana çıkıyor.

Huzurlu bir atmosfere ve şık bir tasarıma sahip odalarda misafirlere Nespresso makinesi, TV’ye bağlanmak için kişisel cihaz ve banyoda özel Collection markalı ürünler gibi seçkiler sunuluyor.

Otel, tesisi geliştirmek ve sıra dışı bir hizmet sunmak üzere konukların memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak amacıyla yenİlenme sürecinden geçti.

Konukları modern tasarıma sahip bir lobi karşılarken lüks odalar, yerel sanatçıların çektiği, şehrin karakterini yansıtan şık fotoğraflarla çevrili bulunuyor.

Tüm gün hizmet veren restoran, yerel ürünlerin kullanılarak hazırlandığı uluslararası lezzetler sunarken Vadi Bistro, Türkiye’deki şehir yaşamının canlı ritmini deneyimleme imkanı yaratıyor.

- "İstanbul'daki en büyük marka olarak varlığımızı güçlendirdiğimiz için gururluyuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Radisson Otel Grubu Orta, Doğu Avrupa, Rusya ve Türkiye’den Sorumlu Kıdemli Başkanı Yılmaz Yıldırımlar, Grubun Türkiye’deki ikinci, İstanbul’daki ilk Radisson Collection markalı oteli olan Radisson Collection Hotel Vadistanbul’un açıldığını duyurmaktan ve Radisson Collection markasını İstanbullulara sunmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Yıldırımlar, "Otelin güçlü hizmet standartları ve global uzmanlığımız, İstanbul’a ve şehrin en seçkin kesimlerine seyahat etmek isteyen konuklara katma değer sunuyor. Şehrin en büyük otel işletmesi olma hedefimiz doğrultusunda İstanbul’daki en büyük marka olarak varlığımızı güçlendirdiğimiz için gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Radisson Collection Hotel, Vadistanbul Genel Müdürü Nihan Sıcakkanlı da, "İhtiyaçlarımıza en uygun, doğru marka seçimlerine sahip Radisson Otel Grubu’nun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Konuklarımızı yenilenen bu ikonik otelde Radisson Collection markası altında ağırlamak ve onlara yerel dokunuşlarla bezenmiş, aynı zamanda global ölçekte kendini kanıtlamış sıradışı deneyimler sunmak için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Radisson Otel Grubu'nun en büyük önceliği, konuklarının ve çalışanlarının emniyeti ve sağlığı olmaya devam ediyor

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Radisson Collection, benzersiz lokasyonlarda bulunan simgesel otellerden oluşan lüks bir yaşam tarzı koleksiyonu olarak öne çıkıyor.

Tüm Radisson Collection otelleri bulunduğu lokasyonu yansıtan ve çağdaş yaşamın bir örneğini sunan özgün bir karaktere ve özel bir tasarıma sahip ve ayrıca yemek, fitness, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilirlik alanlarında sıra dışı deneyimler sunuyor.

Otelde, çarpıcı orman manzarası eşliğinde tam donanımlı bir fitness merkezi de yer alıyor. Otelin spası, 2 bin 330 metrekareden büyük bir alana sahip bulunuyor.

Valley Club & Spa, ısıtmalı havuz, Türk hamamı, buhar banyosu, masaj ve bakım seçeneklerinin sunulduğu bakım odaları ve bir sauna ile hizmet veriyor.

Oteldeki toplantı imkanları, 1.000 metrekarelik bir balo salonunu, 300 metrekareden büyük bir alana sahip toplantı odalarını içeriyor.

Otel, esnek ve son teknoloji ürünlere sahip yedi toplantı odası ve son teknolojiyle tam donanımlı, doğal gün ışığı alan balo salonuyla hem iş dünyası hem de eğlence sektörü için unutulmaz etkinliklere ev sahipliği yapabilecek. Salonlar ayrıca, 900 kişiye kadar misafir ağırlayabilecek kapasitede bulunuyor.

Radisson Otel Grubu'nun en büyük önceliği, konuklarının ve çalışanlarının emniyeti ve sağlığı olmaya devam ediyor.

Radisson Collection Hotel, Vadistanbul'da, dünyanın lider denetim, doğrulama, test ve belgelendirme şirketi SGS ile ortaklaşa geliştirilen Radisson Hotels Safety Protocol programı kapsamında, otele girişten çıkış anına kadar misafirlere güvenli ve huzurlu bir konaklama deneyimi sunmak üzere tasarlanmış olan derinlemesine temizlik ve dezenfeksiyon protokolleri uygulanıyor.

