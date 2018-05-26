İstanbullu Gelin'e damga vuran gelinlik

İstanbullu Gelin'in 25 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan 51. bölümüne Boran Ailesi'nin düğün telaşı damga vurdu. Dizinin en çok konuşulan sahnelerinde biri ise Osman (Güven Murat Akpınar) ile evlenen Burcu'nun (Ebru Şahin) gelinliği oldu.

Sagaza Bridal 2018 koleksiyonundan tamamen Fransız dantelinin kullanıldığı, transparan görünümlü, kuyruklu balık modelin üzeri el işlemesi ile yüzlerce orijinal parlak kristal taşlarla bezeli tasarım gelinliği, İstanbullu Gelin dizisindeki Burcu karakterinde hayat buldu.

10 ustanın çalıştığı ve 1 ayda bitirilen gelinlik; ispanyol kol, eteğin ise üst kısımlarında diagonel fırfırlı güpürün kullanıldığı, yakası kapalı, sırtı açık, kuyruklu model chic bohem tarzı ile dikkat çekti.

Kişiye özel olarak dikilen Sagaza gelinlik özel tasarımıyla göz doldurdu.



