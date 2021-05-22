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İstanbulspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Altay maçı hangi kanalda?

22.05.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolsever heyecanla TFF 1. Lig Play-Off yarı finalinin ikinci maçında İstanbulspor ile Altay'ın finale çıkmak için vereceği mücadeleyi bekliyor. İstanbulspor daha önce 3-2 yenildiği maçın rövanşını 2 farkla kazanarak finale çıkmak istiyor. Altay ise deplasmanda bir farklı skor avantajını elde tutup korumak istiyor. Peki İstanbulspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Altay maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

İstanbulspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Altay maçı hangi kanalda?

Futbolsever heyecanla İstanbulspor ile Altay'ın finale çıkmak için vereceği karşılaşmayı beklemeye koyuldu. İstanbulspor daha öncesinde 3-2 yenildiği maçın rövanşını 2 farkla kazanıp finale çıkmak için yarışacak. Peki İstanbulspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta?

İSTANBULSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak olan son takımın belirleneceği play-off etabında finalistler, ikinci maçların ardından netleşecek. Play-off yarı finalinin ilk maçında deplasmanda Altay'a 3-2 mağlup olmuş olan İstanbulspor bu defa rakibiyle kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Altay yakalamış olduğu 3-2'lik avantajı da kullanarak ismini finale kalma istiyor. İstanbulspor ise rakip takım karşısında iki farklı galibiyet arayacak.

Takımlar, bugün 22 Mayıs'ta saat 18.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maç TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak ve hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Play-off'tan daha önce Süper Lig'e yükselemeyen iki takımdan İstanbulspor, rakibini saf dışı bırakması durumunda play-off'ta ilk defa finale yükselmiş olacak. Altay ise rakibini yenmesi halinde bu sezon 6. defa mücadele ettiği play-off'ta 3. kez finalde yer alacak. TFF 1. Lig'de play-off'tan bir ekip daha Süper Lig vizesi alacak. Final maçı 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü oynanacak ve futbolseverler TRT Spor'dan canlı şekilde izleyebilecek.


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Altay İstanbulspor
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