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İstanbulspor’dan Süper Lig için isim önerisi

FUTBOL HABERLERİ  | 02.05.2020 20:51 | Son Güncelleme

İstanbulspor, Süper Lig’in 2020-2021 sezonuna koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun isminin verilmesini talep etti.

İstanbulspor’dan Süper Lig için isim önerisi

İstanbulspor’dan Süper Lig’de gelecek sene oynanacak sezon için isim önerisi geldi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs ile mücadele döneminde hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun isminin 2020-2021 sezonuna verilmesi talep edildi.

İstanbulspor sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonu’na konuyla ilgili gönderilen mesajda şu ifadelere yer aldı:

"İstanbulspor Kulübü olarak, tüm sağlıkçılarımızın özverisinin temsili haline gelen ‘’Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’’ isminin, 2020-2021 Süper Lig Sezonunun adı olarak kabul edilmesini Türkiye Futbol Federasyonu’ndan talep ediyoruz."

Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun ismi Okmeydanı’nda yapılan şehir hastanesine de verilmişti.

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