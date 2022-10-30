İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? İstanbulspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, İstanbulspor'a konuk olacak. Maç, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenecek ve düdüğü çalan isim Mustafa Kürşad Filiz olacak. Fenerbahçe bu maçı alarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Peki İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte İstanbulspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler...

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı 30 Ekim Pazar günü (bugün) oynanacak. Maç saat 20:00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Mert Hakan Yandaş ile tedavileri devam eden Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique ise maçta yer almayacak.

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehremic, Ali Yaşar, Melih, Cajic, Muammer, Ethemi, Topalli, Emir Kaan

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Emre Mor, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

