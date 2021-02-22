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İstanbulspor, Samsunspor maçı tekrar mı edilecek?

22.02.2021 16:38 | Son Güncelleme:
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İstanbulspor, Samsunspor maçı tekrar mı edilecek?

İstanbulspor, Samsunspor maçında Eduart Rroca'ya kırmızı kart gösteren hakem Turgut Doman'ın kural hatası yaptığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na maçın tekrarı için başvurduklarını açıkladı.

İstanbulspor, Samsunspor maçında Eduart Rroca'ya kırmızı kart gösteren hakem Turgut Doman'ın kural hatası yaptığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) maçın tekrarı için başvurduklarını açıkladı.İstanbulspor'un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hakem Turgut Doman'ın görüntülerle açık ve net bir şekilde sabitleşmiş kural hatası yapmış olduğu gerekçesiyle İstanbulspor - Yılport Samsunspor müsabakasının tekrar oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurusunu yapmıştır. Türk Spor Kamuoyuna duyurulur" denildi.

SARI KARTI OLMAYAN OYUNCUYU 2. SARI KARTLA OYUNDAN ATTI

İstanbulspor, Samsunspor maçının hakemi Turgut Doman'ın sarı kartı olmayan oyuncularına 2. sarı karttan kırmızı kart verdiğini belirterek kural hatası itirazında bulunmuştu.

KULÜP, ŞU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

''Müsabakanın 59. dakikasında sarı kart gören oyuncumuz Kristal Abazaj olmasına karşın Eduart Rroca'ya verdiği sarı kartı ikinci kart olarak değerlendiren müsabaka hakemi oyuncularımızın ve teknik heyetimizin tüm itirazlarına karşın açık bir kural hatası yapmıştır. 59. Dakikada sarı kart gören oyuncumuzun Kristal Abazaj olduğu, 90+1. Dakikada ise oyuncumuz Eduart Rroca'nın sarı kartı olmamasına rağmen ikinci sarı kartı gördüğü gerekçesiyle oyun dışında bırakıldığı görüntülerden de anlaşılmaktadır.''

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