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İşte dünyanın konuştuğu 11 yıl önce çekilen kare!

14.12.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin'de Lautaro'nun kötü performansından sonra ilk 11'e alınan Julian Alvarez, Messi ile Arjantin'i Dünya Kupası finaline taşıdı. Hırvatistan maçında attığı 2 golle yıldızlaşan genç oyuncunun 2011 yılında Messi ile çekilen bir fotoğrafı ortaya çıkarken, fotoğraf kazanılan bu zafere bambaşka bir anlam kattı. İşte detaylar...

İşte dünyanın konuştuğu 11 yıl önce çekilen kare!
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final mücadelesinde karşılaştığı Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başaran Arjantin'de goller Messi ve Alvarez işbirliği ile gelirken, karşılaşmanın ardından ikili arasında yaşanan oldukça ilginç bir hikaye ortaya çıktı.

Lautaro Martinez'den beklenilen katkının alınamaması sonrası ilk 11'de sahaya sürülen ve müthiş oyunuyla Messi'nin yükünü hafifleten 2000 doğumlu genç yetenek, Hırvatistan maçının ardından sosyal medyanın gündemine oturdu.

İki futbolcunun 10 yıl önce çekilmiş fotoğrafı paylaşım rekorları kırarken, Alvarez'in iki hayali de gerçek oldu. İlki Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nda oynamak, ikincisi ise idolü Messi ile Dünya Kupası'nda forma giymekti.

KAMPA KAÇAK GİRMİŞTİ!

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Arjantin'in yakaladığı başarından sonra Alvarez'in yıllar önce çektirdiği fotoğraf gündem oldu. 2011 yılında Milli Takım kampına kaçak girip Messi ile fotoğraf çektirmeyi başaran Julian Alvarez, 2022 yılında Messi ile takım arkadaşı olup final pozu verdi.

ASİSTLERİ BOŞA ÇEVİRMEDİ

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Lionel Messi ile hücumda harika bir uyum yakalayan Alvarez, 35 yaşındaki dünya yıldızının paslarını boşa çevirmedi. Yarı final maçında Hırvatistan ağlarına 2 gol bırakan Alvarez, dünya basınında manşetleri süsledi.

6 MAÇTA 4 GOL

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Geçmiş yıllarda Gonzalo Higuain'den, şimdi de Lautaro'dan ağzı yanan Arjantin, Messi'nin son Dünya Kupası'nda Alvarez'le mutlu oldu. 22 yaşındaki forvet oyuncusu 2022 Dünya Kupası'nda 6 maçta 4 gol atıp 1 asist üretti.

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